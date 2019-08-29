Глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов раскритиковал идею установить на федеральном уровне новую памятную дату — День окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году. Законопроект инициировал депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр. Он предлагает отмечать 11 ноября, как день окончательного освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством. По мнению Скляра, это укрепит патриотизм и прибавит популярности российской истории.

Ильдар Гильмутдинов считает, что законопроект придумали не из желания укрепить патриотизм.

«У нас какой-то зуд прямо на памятные даты непонятные, которые людей не объединяют, а разъединяют. То победу на турками на воде предлагают отмечать, то взятие Парижа. Я никакой необходимости в принятии этого закона не вижу, не федеральный аспект. Если уж нашим коллегам из Калуги нужна какая-то дата, то можно у себя принять своим региональным законом и отмечать. Правда, не знаю, кто будет отмечать. Потому что даже у историков по этой дате тысяча разногласий», — сказал Гильмутдинов «Политике Сегодня».

Законопроект направлен в регионы, которые должны определить к нему свое отношение. Стало известно, что Татарстан передал в Госдуму отрицательный отзыв на документ. В пресс-службе главы Республики аргументировали тем, что памятные даты должны объединять, а не разделять многонациональный народ России.

Как пояснил Ильдар Гильмутдинов один отрицательный отзыв от региона не помешает рассмотреть закон в Госдуме. Впрочем, он не сомневается, что его позицию разделяют другие коллеги.

«Еще Госдума не приступила к рассмотрению. Каждый субъект дает отзывы на закон. Окончательное слово — за парламентом страны. Но уверен, что по этому поводу позиция у моих коллег схожая: никакой необходимости в принятии такого законопроекта на федеральном уровне нет. Никакого влияния на патриотизм он не окажет. Нам бы лучше думать о позитивных датах, мероприятиях, которые бы объединяли», — резюмировал глава комитета.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что кабмин поддержал законопроект, но при условии его доработки. В частности, предлагалось поменять формулировку названия памятной даты и указать, выносился ли вопрос на публичное обсуждение.

В Калужской области по инициативе губернатора Анатолия Артамонова День окончания стояния на Угре (протекает в регионе) отмечается с 2017 года.

«Cтоянием на реке Угре» называется военная операция русского войска, которым командовал великий князь Иван III, против войск Большой Орды, остатков Золотой Орды, в состав которой входила и Волжская Булгария, потерявшая независимой после нашествия татаро-монгол, под предводительством хана Ахмата. Стояние закончилось 11 ноября 1480 года. В результате русские княжества получили окончательную независимость от так называемого «ордынского ига», которое началось в XIII веке и продолжалось почти 250 лет. Сама Орда ко времени стояния на Угре по факту влачила жалкое существование из-за ссоры с Тамерланом.

Историки расходятся в оценках последствий татаро-монгольского нашествия на Русь и последующего зависимого положения русских княжеств от Золотой Орды. С 2013 года в едином учебнике по истории России татарское-монгольское иго именуется «ордынским владычеством».