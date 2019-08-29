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10:44   29 Августа 2019
Россия

Главврачей в Нижнем Тагиле отстранили от работы после массовых увольнений хирургов

Главврачей в Нижнем Тагиле отстранили от работы после массовых увольнений хирургов

Главврачей двух больниц в Нижнем Тагиле, где ранее массово уволились хирурги, отстранили от работы на время проверки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря местного Минздрава Константина Шестакова в четверг, 29 августа. 

Ранее стало известно, что шесть врачей-хирургов собрались уволиться из Демидовской больницы и ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты.  Для того, чтобы разобраться в ситуации, свердловский минздрав создал специальную расширенную комиссию. 

Проверка показала, что зарплаты начислялись врачам без нарушения законодательства. Позже в ведомстве сообщили, что хирурги получат стимулирующие выплаты. На случившееся также обратили внимание в Кремле.

После того, как в больницу приеха глава регионального Минздрава Андрей Цветков и заместитель главы региона Павел Креков, пять хирургов передумали увольняться, а один решил сменить специализацию.

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Автор: Арсений Аскольский
#нижний тагил #хирурги

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