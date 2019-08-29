Убыточный телеканал «Дождь» получает финансирование от Еврокомиссии

Российский телеканал «Дождь» по запросу агентства RT опубликовал отчет, подтверждающий его финансирование из-за рубежа.

В частности, в документе говорится, что телеканал регулярно получает транши от Еврокомиссии и фонда Sreda Foundation в качестве оплаты по рекламным контрактам.

Первый транш на сумму 99,990 тысяч евро «Дождь» получил в 2014 году от Гендиректората по вопросам развития и сотрудничества Евросоюза. Как сообщает RT, на сайте системы финансовой прозрачности бюджета ЕС указывается, что данные средства пошли на:

«… Русскоязычное теле-/онлайн-дополнение об отношениях ЕС и России с акцентом на реализуемые в России проекты, финансируемые ЕС».

Аналогичная сумма с таким же пояснением поступила «Дождю» от Евросоюза в 2015 году. Затем в 2016 году телеканал получил от ЕС 59,992 тысяч евро, а в 2018 – 109,995 тысяч евро.В 2019 году, как указано в отчете, Евросоюз дважды переводил телеканалу деньги – в марте 1,55 миллиона рублей, в июне 1,37 миллиона рублей. При этом еще в октябре 2015 года, Наталья Синдеева (которой, по данным СПАРК принадлежит 95% компании) заявила что телеканал «Дождь» не получает финансирования из-за границы, поэтому его не коснутся принятые поправки к закону о СМИ, обязывающие медиакомпании ставить Роскомнадзор в известность о средствах, поступающих им из-за рубежа. Теперь же, комментируя ТАСС, опубликованный отчет, Синдеева объяснила получение денег тем, что Евросоюз заказывает телеканалу передачи «Россия – это Европа», в которых продвигаются европейские ценности».

Кроме Евросоюза перечислением денег «Дождю» занимался зарегистрированный в Великобритании фонд поддержки российских СМИ Sreda Foundation: в феврале 2015 года он перевел телеканалу 7,5 миллионов рублей, в 2016-м – 101, 487 тысяч евро, а в 2017-м – 99,887 тысяч евро. Это при том, что уже в июле 2015-го Министерство юстиции РФ признало фонд иноагентом. В конце 2018-го фонд был ликвидирован

В общей сложности, как следует из опубликованного отчета, с 2014 по 2018 года «Дождь» и фонда Sreda Foundation 34,562 миллиона рублей, из которых 20,697 миллиона рублей были получены за телевизионную рекламу, а 13,865 миллиона – за рекламу в интернете. В текущем 2019 году телеканал уже получил от ЕС 2,092 миллиона рублей за рекламу.

В процентном соотношении доля средств, поступивших от Евросоюза и Sreda Foundation, от общих рекламных доходов «Дождя» составила в 2016 году 14,6%, а в 2018 – 16,3%. Уведомления в Роскомнадзор о поступлении денег из иностранных источников «Дождь» направлял три раза – по итогам второго квартала 2016 года, четвертого квартала 2017 года, а также по итогам первого и четвертого кварталов 2018 года. Дважды раз в данных отчетах отправителем средств указана Европейская комиссия – во втором квартале 2016 и четвертом квартале 2018 года.

Интересно также отметить, что в 2017 году телеканал «Дождь» был назван аффилированной компанией в официальном бюджетном запросе американского Совета управляющих по вопросам вещания (BBG) конгрессу. Сейчас ВВG называется USAGM - Агентство США по глобальным медиа. Раздел бюджетного запроса. В котором упоминается о российском телеканале «Дождь», как об аффилированной компании, называется «Альтернативы для противодействия давлению со стороны России».

Ранее на сайте раскрытия информации в соответствии со Законом о свободе информации, была размещена информация, что USAGM и телеканал «Дождь» сотрудничают с 2013 года, не заключая при этом официального соглашения. В USAGM такую форму сотрудничества без соглашения объяснили тем, что «Дождь» не хочет подписывать никаких документов с иностранными юрлицами до тех пор «пока в РФ сохраняется текущая политическая ситуация». При этом в организации отметили, что согласны сотрудничать на таких условиях, так как:

«…Преимущества от присутствия на российском рынке теле- и интернет-вещания превосходят риски».

На телеканале «Дождь» в ответ на запрос RT с просьбой прокомментировать сотрудничество с USAGM со своей стороны ответили, что им не знакомо выражение «аффилированный вещатель», которое также не определено и в российском законодательстве.

«Мы не располагаем какими-либо подтверждениями того, что СМИ телеканалу «Дождь» был кем-либо присвоен этот статус... На протяжении всего существования ООО «Телеканал «Дождь» (учредитель СМИ телеканал «Дождь») не заключал договоров со следующими организациями: USAGM/BBG, «Голос Америки»*, «Радио Свобода»*, за исключением договоров на покупку подписки на телеканал «Дождь»... Также на протяжении всего периода существования ООО «Телеканал «Дождь» не получал финансирование от USGAM/BBG».

В заключение RT сообщает об убыточности телеканала «Дождь», который принес прибыль лишь раз – в 2016 году чистая прибыль телеканала составила 7,7 миллиона рублей.

В 2017 году, несмотря на поступающие из-за рубежа средства, чистый убыток телеканала в 2017 году составил 19,5 миллиона рублей, а в 2018 – почти 41 миллион рублей. Все убытки телеканала покрывает его владелица Наталья Синдеева, источники доходов которой неизвестны.

Напомним: ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) представило свой проект –Классификатор СМИ, в котором телеканал «Дождь» был помещен в раздел антироссийских СМИ. В 2014-м году аудитория «Дождя» сильно сократилась после того, как телеканал предложил зрителям принять участие в опросе: «Не стоило ли отдать Ленинград нацистам, чтобы спасти тысячи жизней». Большинство российских кабельных операторов после этого приняли решение разорвать отношения с телеканалом.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.