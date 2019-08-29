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 Мадуро анонсировал хорошие новости по диалогу с оппозицией

Мадуро анонсировал хорошие новости по диалогу с оппозицией
11:00   29 Августа 2019
Весь мир

Мадуро анонсировал хорошие новости по диалогу с оппозицией

Мадуро анонсировал хорошие новости по диалогу с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал, что в ближайшие дни будут объявлены хорошие новости по поводу переговоров с оппозицией. Об этом он рассказал в интервью агентству «Синьхуа».

Ранее сообщалось, что венесуэльские власти и оппозиция провели несколько переговоров при посредничестве Норвегии на Барбадосе. Мадуро заявлял, что на очередной раунд переговоров с оппозицией, который пройдет 8-9 августа в Барбадосе, представители правительства на поедут.

Венесуэльский лидер во время интервью отметил, что власти возобновили контакт с Норвегией, чтобы провести диалог с оппозицией. 

«Я могу сообщить, что контакты с правительством Норвегии возобновились, было проведено несколько встреч, возобновились контакты с представителями венесуэльской оппозиции», — заявил Мадуро.

В январе 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро после его присяги. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо самолично провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных стран вместе с США признали Гуаидо уже на следующий день. Мадуро назвал произошедшее попыткой государственного переворота. Китай, Турция, Россия и другие страны поддержали Мадуро как легитимного президента. Москва высказалась о «президентском статусе» Гуаидо, назвав его несуществующим. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #общество #весь мир #венесуэла #мадуро

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