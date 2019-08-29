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10:48   29 Августа 2019
Весь мир

Власти Индии объявили тревогу в портах на западе страны

Власти Индии объявили тревогу в портах на западе страны

В портах в индийском штате Гуджарат на западе страны объявлена повышенная готовность. Береговая охрана Индии получила информацию, что отряд пакистанских спецназовцев планирует проникнуть на территорию страны. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Согласно полученным данным, морской спецназ из Пакистана готовится пройти в Индию со стороны залива Кач в Аравийском море на территории Гуджарата. Власти призвали все порты на побережье и корабли принять максимальные меры безопасности.

И без того сложные отношения Индии и Пакистана обострились после того,как 5 августа Нью-Дели объявил, что штаты Джамму и Кашмир будут упразднены, а на их месте появятся две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). Пакистан раскритиковал такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #индия #спецназ #пакистан

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