Киркоров со сцены обматерил организаторов фестиваля «Новая волна» в Сочи

Российский артист Филипп Киркоров раскритиковал организаторов конкурса «Новая волна» в Сочи. Певец был недоволен тем, что подготовка к фестивалю происходила не по запланированному изначально графику.

На снятых очевидцами кадрах видно, что певец, используя ненормативную лексику, требует, чтобы перед выступлением прошла полномасштабная репетиция с камерами.

«Пока не отрепетируем сейчас с камерами, шоу ваше не начнется, понятно вам всем?», — возмущался Киркоров.

Закончилось все благополучно. Киркоров выступил на «Новой волне» с новой песней «Лунный гость» и остался доволен, о чем позже написал в соцсети Instagram.

Международный музыкальный фестиваль «Новая волна» проходит в Сочи с 24 по 29 августа. В нем участвуют 13 конкурсантов из 11 стран мира. Конкурс переехал из Юрмалы в Сочи в 2015 году.