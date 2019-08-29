Индия заплатила РФ аванс за С-400

Индия заплатила России аванс по договору на поставку зенитных ракетных систем С-400. Об этом 29 августа пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

По данным источника, вопрос с авансом Индии за покупку С-400 уже урегулирован.

«Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем», — приводит агентство слова источника ФСВТС России.

Ранее замдиректора службы Владимир Дрожжов заявлял, что РФ хочет получить от Индии аванс за комплексы С-400 до конца 2019 года, тогда поставки начнутся в 2020-м году, а закончатся к 2025 году.

Индия заключила с Россией договор на покупку комплексов С-400. Нью-Дели заплатит за пять полков новейших зенитных ракетных систем 5,43 миллиарда долларов.