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10:23   29 Августа 2019
Россия

Индия заплатила РФ аванс за С-400

Индия заплатила РФ аванс за С-400

Индия заплатила России аванс по договору на поставку зенитных ракетных систем С-400. Об этом 29 августа пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. 

По данным источника, вопрос с авансом Индии за покупку С-400 уже урегулирован. 

«Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем»,  — приводит агентство слова источника ФСВТС России.

Ранее замдиректора службы Владимир Дрожжов заявлял, что РФ хочет получить от Индии аванс за комплексы С-400 до конца 2019 года, тогда поставки начнутся в 2020-м году, а закончатся к 2025 году. 

Индия заключила с Россией договор на покупку комплексов С-400. Нью-Дели заплатит за пять полков новейших зенитных ракетных систем 5,43 миллиарда долларов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #индия #общество #весь мир

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