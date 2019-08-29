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10:18   29 Августа 2019
Весь мир

Готовящиеся в сентябре полететь на МКС космонавты сдают экзамены

Готовящиеся в сентябре полететь на МКС космонавты сдают экзамены

Основной и дублирующий экипажи корабля «Союз МС-15», который полетит к МКС в сентябре, начали экзаменационные тренировки. Пуск запланирован на 25 сентября.

В основной состав экипажа вошли россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.  Дублирующий экипаж включает российского космонавта Сергея Рыжикова, американского астронавта Томаса Маршберна и арабского астронавта Султана аль-Нейади. 

«Экипаж у нас грамотный, мы готовы к полету. Отсутствие опыта (у Меир и аль-Мансури) компенсируется высокой профессиональной подготовкой», — отметил Скрипочка. 

Исходя из результатов экзаменов, межведомственная комиссия примет решение о допуске экипажей к предстартовой подготовке на Байконуре.

Скрипочка и Меир вернутся на Землю 1 апреля 2020 года вместе с американцем Эндрю Морганом. Аль-Мансури проведет на орбите восемь дней. 3 октября он вернется вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом.

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Автор: Виктория Разумовская
#космос #общество #весь мир #мкс

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