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9:58   29 Августа 2019
Россия

СК проверяет информацию о смерти пациентки по вине пьяных врачей

СК проверяет информацию о смерти пациентки по вине пьяных врачей

СК начал проверку данных о смерти пациентки в Екатеринбурге по вине нетрезвых врачей. Об этом 29 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ. 

Ранее сообщалось, что у жительницы Полевского началось осложнение после удаления зуба. Ее доставили в Госпиталь ветеранов войн в Екатеринбурге. В СМИ писали, что врачи, которые проводили операцию, находились в нетрезвом состоянии. Они установили интубационную трубку не в трахею, а в пищевод. Источник агентства сообщает, что в результате пациентка скончалась от кислородного голодания. Однако больница утаила этот факт от полиции и СК. 

По данным РИА Новости, свердловские следователи проводят проверку по факту смерти женщины. 

«Выясняются обстоятельства смерти, будет проверяться качество и своевременность оказания медпомощи, устанавливаются иные имеющие значение обстоятельства», – приводит СМИ слова источника. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #смерть #общество #врачи

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