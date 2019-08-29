СК проверяет информацию о смерти пациентки по вине пьяных врачей

СК начал проверку данных о смерти пациентки в Екатеринбурге по вине нетрезвых врачей. Об этом 29 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

Ранее сообщалось, что у жительницы Полевского началось осложнение после удаления зуба. Ее доставили в Госпиталь ветеранов войн в Екатеринбурге. В СМИ писали, что врачи, которые проводили операцию, находились в нетрезвом состоянии. Они установили интубационную трубку не в трахею, а в пищевод. Источник агентства сообщает, что в результате пациентка скончалась от кислородного голодания. Однако больница утаила этот факт от полиции и СК.

По данным РИА Новости, свердловские следователи проводят проверку по факту смерти женщины.