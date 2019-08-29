Назарбаев потребовал гарантию для отказавшихся от ядерного оружия стран

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев потребовал от ядерных держав гарантию безопасности для стран, которые добровольно отказались от ядерного оружия. Об этом 29 августа пишет РИА Новости.

В четверг во время торжественной церемонии вручения премии за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность Назарбаев высказался по поводу гарантий для государств, которые отказались от ядерного вооружения.

«Гарантии безопасности должны быть предоставлены государствам, добровольно отказавшимся от ядерного оружия, а также имеющим безъядерный статус», — заявил бывший лидер Казахстана.

Он отметил, что без такой меры нельзя ожидать, что попытки обретения ядерного оружия прекратятся. Бывший президент Казахстана отметил важность пересмотра «архаичной концепции стратегической стабильности на основе ядерного оружия».

«Следует выстроить новую систему контроля над ядерным вооружением, в итоге важно выйти на переговоры по выработке всеобщего договора о сокращении ядерных вооружений», — сказал он.

Назарбаев также предложил странам, на которых расположены испытательные полигоны, избавиться от них. Казахстан готов поделиться таким опытом, который есть также у России и США, отметил он.