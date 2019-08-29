Жертвами нападения на бар в Мексике стали 28 человек

Во вторник вечером несколько взрывов прогремели в ночном клубе «Caballo Blanco» в мексиканском городе Коацакоалькос. В результате погибли 28 человек. Об этом пишет газета «Финансьеро», ссылаясь на генерального прокурора штата Веракрус Хорхе Винклера Ортиса.

Изначально объявили о 23 погибших, однако еще пятеро скончались позже в больницах. Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, площадь ожогов составляет до 90 процентов тела.

Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил в случившемся представителей местной прокуратуры, которые в июле отпустили на свободу подозреваемых в нападении участников местного наркокартеля. Произошедшее он назвал следствием коррупционного взаимодействия бандитов и органов власти.