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Число жертв взрыва дома подо Львовом возросло до шести человек

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Жертвами нападения на бар в Мексике стали 28 человек

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9:44   29 Августа 2019
Весь мир

Жертвами нападения на бар в Мексике стали 28 человек

Жертвами нападения на бар в Мексике стали 28 человек

Во вторник вечером несколько взрывов прогремели в ночном клубе «Caballo Blanco» в мексиканском городе Коацакоалькос. В результате погибли 28 человек. Об этом пишет газета «Финансьеро», ссылаясь на генерального прокурора штата Веракрус Хорхе Винклера Ортиса.

Изначально объявили о 23 погибших, однако еще пятеро скончались позже в больницах. Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, площадь ожогов составляет до 90 процентов тела.

Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил в случившемся представителей местной прокуратуры, которые в июле отпустили на свободу подозреваемых в нападении участников местного наркокартеля. Произошедшее он назвал следствием коррупционного взаимодействия бандитов и органов власти.

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Автор: Виктория Разумовская
#нападение #мексика #криминал #наркокартель

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