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Число жертв взрыва дома подо Львовом возросло до шести человек

Число жертв взрыва дома подо Львовом возросло до шести человек

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Россия и Япония смогут сотрудничать по системам стыковки кораблей с МКС
9:19   29 Августа 2019
Россия

Первый пуск «Ангары» запланирован на 2023 год

Первый пуск «Ангары» запланирован на 2023 год

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный запланирован на конец 2023 года. Об этом сообщил глава отдела Центра по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Кирилл Филенков. 

Ранее сообщилось, что запуск произойдет в 2021 году.

Филенков отметил, что пройдены испытания «опорного устройства первых четырех этажей кабель-заправочной башни». Теперь их отправят на космодром. Сейчас на Восточном идет строительство второй очереди — инфраструктуры под ракету «Ангара». Первая очередь практически завершена. Уже возведен стартовый комплекс под ракеты «Союз», который даже несколько раз использовался.

Недавно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что на Дальнем Востоке часто идут проливные дожди, котлован под стартовые сооружения постоянно заливает, но, по его словам, строительство укладывается в сроки.

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Автор: Виктория Разумовская
#рогозин #роскосмос #ангара-а5

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