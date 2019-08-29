Россия и Япония смогут сотрудничать по системам стыковки кораблей с МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил коллегам из Японии сотрудничать при разработке систем сближения (стыковки) космических кораблей с МКС. Эта тема обсуждалась во время встречи с послом Японии в РФ Тоехисой Кодзуки.

Также рассматривается вопрос о совместной работе в сфере робототехники, спутникостроения.

Кроме того, стороны обсудили «состояние и перспективы российско-японского сотрудничества в области космоса, в частности в области пилотируемой космонавтики и совместной эксплуатации МКС». Рогозин пригласил японских коллег посетить космодром Восточный.

Годом ранее Кодзуки заявил, что сотрудничество в сфере освоения космоса помогло развить взаимопонимание в российско-японском диалоге и укрепить двусторонние отношения.