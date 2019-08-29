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 Россия и Япония смогут сотрудничать по системам стыковки кораблей с МКС

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Число жертв взрыва дома подо Львовом возросло до шести человек

Число жертв взрыва дома подо Львовом возросло до шести человек

 Южная Осетия заявила о прямой угрозе из-за грузинского блокпоста на границе

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Жертвами нападения на бар в Мексике стали 28 человек

Жертвами нападения на бар в Мексике стали 28 человек

 Россия и Япония смогут сотрудничать по системам стыковки кораблей с МКС

Россия и Япония смогут сотрудничать по системам стыковки кораблей с МКС
9:01   29 Августа 2019
Весь мир

Россия и Япония смогут сотрудничать по системам стыковки кораблей с МКС

Россия и Япония смогут сотрудничать по системам стыковки кораблей с МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил коллегам из Японии сотрудничать при разработке систем сближения (стыковки) космических кораблей с МКС. Эта тема обсуждалась во время встречи с послом Японии в РФ Тоехисой Кодзуки.

Также рассматривается вопрос о совместной работе в сфере робототехники, спутникостроения. 

Кроме того, стороны обсудили «состояние и перспективы российско-японского сотрудничества в области космоса, в частности в области пилотируемой космонавтики и совместной эксплуатации МКС». Рогозин пригласил японских коллег посетить космодром Восточный.

Годом ранее Кодзуки заявил, что сотрудничество в сфере освоения космоса помогло развить взаимопонимание в российско-японском диалоге и укрепить двусторонние отношения.

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Автор: Виктория Разумовская
#япония #рогозин #роскосмос #робототехника

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