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8:42   29 Августа 2019
Весь мир

Филиал Facebook в Японии подозревают в уклонении от уплаты налогов

Филиал Facebook в Японии подозревают в уклонении от уплаты налогов

Налоговое управление Токио заподозрило филиал компании Facebook в частичном сокрытии доходов с целью неуплаты налогов. Об этом пишет агентство Kyodo.

Налоговики подозревают, что компания скрыла 500 миллионов иен (4,7 миллиона долларов), которые были получены от продаж рекламы за последние два года. Эти деньги поступали на счет филиала в Ирландии, где ставка налога на прибыль предприятий составляет 12,5 процента, когда в Японии — 30 процентов.

Выходит, что Facebook не доплатил налогов на сумму около 110 миллионов иен (примерно миллион долларов). Власти Японии ведут расследование по этому делу.

Соцсеть запустила свою японскую версию в 2008 году. По итогам прошлого года чистая прибыль филиала составила 219 миллионов иен (2,06 миллиона долларов).

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Автор: Виктория Разумовская
#япония #налоги #facebook

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