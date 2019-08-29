Новая волна паводка началась в Приморье из-за дождей
Новая волна паводка в Приморье началась из-за продолжительных ливней. Вода в бассейне реки Раздольная поднялась на 0,4-2,3 метра. По словам синоптиков, в ближайшие двое суток будут подтоплены дороги, сельхозугодия и низины на окраине Уссурийска.
За двое суток во Владивостоке выпала месячная норма осадков — 165 миллиметров. Затопленными оказались жилые дома, дороги, некоторые села. Власти накануне ввели в городе и пригороде режим ЧС. Больше всего вода поднялась на реках Раздольная и Комаровка.
Глава Приморья Олег Кожемяко пообещал ликвидировать последствия паводка в течение двух дней. По прогнозам синоптиков, ливни прекратятся в субботу, 31 августа.
Ещё одно видео из Приморского края ... вчерашний день и сегодняшняя ночь ... топит Приморье ... pic.twitter.com/2OECUsIY7U— Alex Shakhin (@AlexShakhin) August 28, 2019