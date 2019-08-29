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Число жертв взрыва дома подо Львовом возросло до шести человек

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8:23   29 Августа 2019
Россия

Новая волна паводка началась в Приморье из-за дождей

Новая волна паводка началась в Приморье из-за дождей

Новая волна паводка в Приморье началась из-за продолжительных ливней. Вода в бассейне реки Раздольная поднялась на 0,4-2,3 метра. По словам синоптиков, в ближайшие двое суток будут подтоплены дороги, сельхозугодия и низины на окраине Уссурийска.

За двое суток во Владивостоке выпала месячная норма осадков — 165 миллиметров. Затопленными оказались жилые дома, дороги, некоторые села. Власти накануне ввели в городе и пригороде режим ЧС. Больше всего вода поднялась на реках Раздольная и Комаровка.

Глава Приморья Олег Кожемяко пообещал ликвидировать последствия паводка в течение двух дней. По прогнозам синоптиков, ливни прекратятся в субботу, 31 августа.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#приморье #паводок #стихия #потоп

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