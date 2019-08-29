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Почти месячная норма осадков выпала со вторника во Владивостоке

Почти месячная норма осадков выпала со вторника во Владивостоке

 Обрушившееся здание в Новосибирске было пригодно для реконструкции

Обрушившееся здание в Новосибирске было пригодно для реконструкции
Число жертв взрыва дома подо Львовом возросло до шести человек

Число жертв взрыва дома подо Львовом возросло до шести человек

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Отец умершей в Турции россиянки предполагает, что у девушки вырезали органы
7:58   29 Августа 2019
Россия

Почти месячная норма осадков выпала со вторника во Владивостоке

Почти месячная норма осадков выпала со вторника во Владивостоке

Около месячной нормы осадков выпало со вторника во Владивостоке, сообщил РИА «Новости» представитель Примгидромета.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке и пригороде за двое суток выпало более 150 миллиметров осадков, отмечалась гроза и усиление ветра. Из-за ливней в городе затопило дороги, пригородные территории, а также жилые дома. В среду во Владивостоке власти ввели режим ЧС, который будет действовать до полной ликвидации последствий ливней.

Подтопления отмечаются в ряде районов Приморского края. В четверг в регионе введен режим ЧС, который распространяется на 15 муниципалитетов.

В Примгидромете заявили, что со вторника выпало 165 миллиметров осадков - около месячной нормы.

По его словам, в ближайшие дни погода в Приморье начинает налаживаться. В субботу днем в южной половине региона дожди прекратятся. Во Владивостоке дожль еще сохранится в ночь на субботу.

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Автор: Олег Королев
#владивосток #паводки

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