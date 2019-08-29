Почти месячная норма осадков выпала со вторника во Владивостоке

Около месячной нормы осадков выпало со вторника во Владивостоке, сообщил РИА «Новости» представитель Примгидромета.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке и пригороде за двое суток выпало более 150 миллиметров осадков, отмечалась гроза и усиление ветра. Из-за ливней в городе затопило дороги, пригородные территории, а также жилые дома. В среду во Владивостоке власти ввели режим ЧС, который будет действовать до полной ликвидации последствий ливней.

Подтопления отмечаются в ряде районов Приморского края. В четверг в регионе введен режим ЧС, который распространяется на 15 муниципалитетов.

В Примгидромете заявили, что со вторника выпало 165 миллиметров осадков - около месячной нормы.

По его словам, в ближайшие дни погода в Приморье начинает налаживаться. В субботу днем в южной половине региона дожди прекратятся. Во Владивостоке дожль еще сохранится в ночь на субботу.