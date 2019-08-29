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 Обрушившееся здание в Новосибирске было пригодно для реконструкции

Обрушившееся здание в Новосибирске было пригодно для реконструкции
Число жертв взрыва дома подо Львовом возросло до шести человек

Число жертв взрыва дома подо Львовом возросло до шести человек

 Южная Осетия заявила о прямой угрозе из-за грузинского блокпоста на границе

Южная Осетия заявила о прямой угрозе из-за грузинского блокпоста на границе
Трамп распорядился пересмотреть американскую военную помощь Украине

Трамп распорядился пересмотреть американскую военную помощь Украине

 Отец умершей в Турции россиянки предполагает, что у девушки вырезали органы

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7:40   29 Августа 2019
Весь мир

Трамп распорядился пересмотреть американскую военную помощь Украине

Трамп распорядился пересмотреть американскую военную помощь Украине

Американский президент Дональд Трамп распорядился пересмотреть вопрос предоставления военной помощи Украине, сообщает зета Politico со ссылкой на источник в администрации США.

Высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что данное решение вызвано стремлением Трампа убедиться в том, что выделяемые Киеву деньги исопльзуются наилучшим образом с точки зрения интересов Вашингтона.

Средства временно будут заморожены, отмечает газета. Вопрос о финансовой помощи будут решать министр обороны США Марк Эспер и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

В текущем финансовом году Вашингтон выделил Украине 250 миллионов долларов на закупку вооружения, снаряжения, а также обучение личного состава. Ранее экс-посол США в Киеве Мари Йованович заявила, что с 2014 года США выделят Украине почти миллиард долларов на безопасность.

Вашингтон одобрил в 2017 году выделение 50 миллионов долларов на закупку вооружения, снаряжения, а также обучения личного состава. В этом же году были одобрены поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Ранее экс-посол США в Киеве Мари Йованович заявила, что с 2014 года США выделили Украине почти миллиард долларов.

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Автор: Олег Королев
#украина #трамп #военная помощь

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