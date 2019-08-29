Трамп распорядился пересмотреть американскую военную помощь Украине

Американский президент Дональд Трамп распорядился пересмотреть вопрос предоставления военной помощи Украине, сообщает зета Politico со ссылкой на источник в администрации США.

Высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что данное решение вызвано стремлением Трампа убедиться в том, что выделяемые Киеву деньги исопльзуются наилучшим образом с точки зрения интересов Вашингтона.

Средства временно будут заморожены, отмечает газета. Вопрос о финансовой помощи будут решать министр обороны США Марк Эспер и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

В текущем финансовом году Вашингтон выделил Украине 250 миллионов долларов на закупку вооружения, снаряжения, а также обучение личного состава. Ранее экс-посол США в Киеве Мари Йованович заявила, что с 2014 года США выделят Украине почти миллиард долларов на безопасность.

Вашингтон одобрил в 2017 году выделение 50 миллионов долларов на закупку вооружения, снаряжения, а также обучения личного состава. В этом же году были одобрены поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Ранее экс-посол США в Киеве Мари Йованович заявила, что с 2014 года США выделили Украине почти миллиард долларов.