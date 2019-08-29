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Число жертв взрыва дома подо Львовом возросло до шести человек

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 Отец умершей в Турции россиянки предполагает, что у девушки вырезали органы

Отец умершей в Турции россиянки предполагает, что у девушки вырезали органы
6:57   29 Августа 2019
Весь мир

Отец умершей в Турции россиянки предполагает, что у девушки вырезали органы

Отец умершей в Турции россиянки предполагает, что у девушки вырезали органы

Отец шестнадцатилетней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции предположительно из-за «острого аппендицита», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов. Об этом он рассказал местному телеканалу ТВК.

В начале июля семья Ланшаковых отправилась в Турцию на машине. На девятый день путешествия она пожаловалась на боль в области живота, из-за чего ее доставили в частную клинику. По словам родителей, оттуда дочку направили в другую клинику, где врачи диагностировали острый аппендицит. Ланшаковы утверждают, что девушку лечили только капельницами и грелками, при этом у нее дважды останавливалось сердце.

Турецкие врачи не показали родителям каких-либо медицинских справок или результатов анализов крови Им показали только свидетельство  смерти, в котором указано, что та скончалась от перитонита.

Отец погибшей девушки заявил, что он с супругой прочитали об аналогичных ситуациях. По его словам, есть подозрение, что это было сделано для трансплантации органов.

Родители умершей девочки уже обратились в правоохранительные органы. Следственный комитет назначил судебно-медицинскую экспертизу.

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Автор: Олег Королев
#турция #российские туристы

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