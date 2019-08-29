Обрушившееся здание в Новосибирске было пригодно для реконструкции

Здание перекачивающей насосной станции (ПНС-2), при обрушении которого погибли три человека, было признано пригодным для реконструкции. Об этом сообщает Новосибирский филиал «Сибирской генерирующей компании» (СГК).

Сведения об обрушении стены поступили в спасательную службу в 12:20 (8:20 мск) среды. Обрушилась часть здания, расположенного в Ленинском районе по адресу: улица Ударная, 1/1а. По данным мэрии, всего на участке работали 13 человек. В результате инцидента погибли трое рабочих субподрядной организации, пострадал один человек. Пятеро на момент инцидента не находились в котловане, еще четверо успели вовремя выбраться.

СГК сообщает, что здание ПНС-2 было введено в эксплуатацию в 1968 году и было признано пригодным для реконструкции на основании независимой экспертизы, проведенной три года назад.

Также компания заявляет, что реконструкция станции проводится в рамках подготовки к отопительному сезону, а также в связи с присоединением новых потребителей в Ленинском районе.

Отмечается, что по всем обстоятельствам инцидента проводится расследование. СГК поможет семьям погибших и пострадавшему.