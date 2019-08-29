Число жертв взрыва дома подо Львовом возросло до шести человек

Украинские спасатели нашли под завалами обрушившегося дома в городе Дрогобыч тела еще четверых человек, сообщает региональное управление Госслужбы Украины по ЧС.

В минувшую среду в Дрогобыче (Львовская область) в четырехэтажном доме произошел взрыв, в результате чего обрушилась часть здания. В результате погиб один человек, еще семеро были госпитализированы. Позже сообщалось, что спасатели нашли тело второго погибшего.

В сообщении на странице госслужбы в Facebook говорится, что в среду утром были найдены тела мужчины и женщины. В четверг около полуночи из-под завалов достали тело мужчины. В 2:49 и 3:20 достали тела двух женщин. Погибшего мальчика обнаружили в 03:28.

Таким образом, число погибших составило шесть человек. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. К ликвидации ЧС привлечены 470 человек и 75 единиц техники.