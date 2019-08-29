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6:08   29 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Число жертв взрыва дома подо Львовом возросло до шести человек

Число жертв взрыва дома подо Львовом возросло до шести человек

Украинские спасатели нашли под завалами обрушившегося дома в городе Дрогобыч тела еще четверых человек, сообщает региональное управление Госслужбы Украины по ЧС.

В минувшую среду в Дрогобыче (Львовская область) в четырехэтажном доме произошел взрыв, в результате чего обрушилась часть здания. В результате погиб один человек, еще семеро были госпитализированы. Позже сообщалось, что спасатели нашли тело второго погибшего.

В сообщении на странице госслужбы в Facebook говорится, что в среду утром были найдены тела мужчины и женщины. В четверг около полуночи из-под завалов достали тело мужчины. В 2:49 и 3:20 достали тела двух женщин. Погибшего мальчика обнаружили в 03:28.

Таким образом, число погибших составило шесть человек. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. К ликвидации ЧС привлечены 470 человек и 75 единиц техники.

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Автор: Олег Королев
#украина #львов #взрыв дома

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