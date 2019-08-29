Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре после дождей превысил семь метров

Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре после дождей превысил семь метров

 «Роскосмос» признал реализуемость проекта по запуску туристов в космос

«Роскосмос» признал реализуемость проекта по запуску туристов в космос
Число жертв взрыва дома подо Львовом возросло до шести человек

Число жертв взрыва дома подо Львовом возросло до шести человек

 Южная Осетия заявила о прямой угрозе из-за грузинского блокпоста на границе

Южная Осетия заявила о прямой угрозе из-за грузинского блокпоста на границе
Режим ЧС введен в Приморском крае из-за наводнений

Режим ЧС введен в Приморском крае из-за наводнений

 Хуситы заявили об атаке по саудовскому аэропорту

Хуситы заявили об атаке по саудовскому аэропорту
Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре после дождей превысил семь метров

Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре после дождей превысил семь метров

 «Роскосмос» признал реализуемость проекта по запуску туристов в космос

«Роскосмос» признал реализуемость проекта по запуску туристов в космос
Число жертв взрыва дома подо Львовом возросло до шести человек

Число жертв взрыва дома подо Львовом возросло до шести человек

 Южная Осетия заявила о прямой угрозе из-за грузинского блокпоста на границе

Южная Осетия заявила о прямой угрозе из-за грузинского блокпоста на границе
Режим ЧС введен в Приморском крае из-за наводнений

Режим ЧС введен в Приморском крае из-за наводнений

 Хуситы заявили об атаке по саудовскому аэропорту

Хуситы заявили об атаке по саудовскому аэропорту
5:42   29 Августа 2019
Весь мир

Режим ЧС введен в Приморском крае из-за наводнений

Режим ЧС введен в Приморском крае из-за наводнений

Режим ЧС введен в Приморском крае из-за ливней и подтоплений, сообщил журналистам представитель администрации региона.

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС губернатор края Олег Кожемяко ввел на территории всего региона режим чрезвычайной ситуации.

Во вторник во Владивостоке и пригороде выпало до 67 миллиметров осадков, наблюдалась гроза и усиление ветра. В результате сильных ливней, в городе были подтоплены дороги и жилые дома. В среду на территории всего Владивостока был введен режим ЧС, который будет действовать до полной ликвидации последствий сильных ливней. Подтопления также отмечается в ряде регионов края.

Ранее сообщалось, что уровень воды у Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) утром в четверг превысил отметку семь метров. Во всем Хабаровском крае из-за паводков объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#наводнения #приморский край

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...