Режим ЧС введен в Приморском крае из-за наводнений

Режим ЧС введен в Приморском крае из-за ливней и подтоплений, сообщил журналистам представитель администрации региона.

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС губернатор края Олег Кожемяко ввел на территории всего региона режим чрезвычайной ситуации.

Во вторник во Владивостоке и пригороде выпало до 67 миллиметров осадков, наблюдалась гроза и усиление ветра. В результате сильных ливней, в городе были подтоплены дороги и жилые дома. В среду на территории всего Владивостока был введен режим ЧС, который будет действовать до полной ликвидации последствий сильных ливней. Подтопления также отмечается в ряде регионов края.

Ранее сообщалось, что уровень воды у Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) утром в четверг превысил отметку семь метров. Во всем Хабаровском крае из-за паводков объявлен режим чрезвычайной ситуации.