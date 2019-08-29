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Число жертв взрыва дома подо Львовом возросло до шести человек

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5:06   29 Августа 2019
Россия

Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре после дождей превысил семь метров

Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре после дождей превысил семь метров

Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 703 сантиметров, сообщает правительство Хабаровского края.

Режим ЧС объявлен в регионе из-за паводков. В зоне подтопления находятся более полусотни населенных пунктов, в том числе - Комсомольск и Хабаровск.

Отмечается, что на 9:00 четверга (2:00 мск) уровень Амура составил у Хабаровска 642 сантиметра, у Комсомольска-на-Амуре - 703.

Согласно данным администрации Комсомольска-на-Амуре на четверг, в городе подтоплены 35 частных домов и 76 приусадебных участков.

Опасным уровнем для Хабаровска считается 600 сантиметров, для Комсомольска 650. Рекордные уровни были зафиксированы в 2013 году - 808 сантиметров в Хабаровске и 912 сантиметров в Комсомольске.

Ожидается, что дожди сохранятся в регионе до конца августа. Вода у Хабаровска поднимется до 660-670 сантиметров, в Комсомольске-на-Амуре - до 820.

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Автор: Олег Королев

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