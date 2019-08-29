«Роскосмос» признал реализуемость проекта по запуску туристов в космос

Головной институт «Роскосмоса» подтвердил РИА «Новости», что проект компании «КосмоКурс» по отправке туристов в космос реализуем.

Отмечается, что ЦНИИмаш провел проверочный баллистический анализ номинальных траекторий выведения многоразовой суборбитальной космической ракеты. Полученные специалистами института результаты расчетов показали хорошее согласование с данными компании.

Также, по результатам расчетов, был сделан вывод о технической реализуемости представленной схемы полета многоразового суборбитального космического комплекса и его составных частей.

Заключение ЦНИИмаша направлено в «Роскосмос». В свою очередь ЦНИИмаш запросил ряд дополнительных обоснований расположения космодрома. «Космокурс» направил пояснительную записку, в которой отражались вопросы технической реализуемости проекта и вопросы безопасности.