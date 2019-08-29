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Хуситы заявили об атаке по саудовскому аэропорту

Хуситы заявили об атаке по саудовскому аэропорту

 Немецкие солдаты остались без обуви, сообщают СМИ

Немецкие солдаты остались без обуви, сообщают СМИ
4:06   29 Августа 2019
Весь мир

Хуситы заявили об атаке по саудовскому аэропорту

Хуситы заявили об атаке по саудовскому аэропорту

Йеменские мятежники из движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили о нанесении очередного удара крылатой ракетой по аэропорту на юго-западе Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель вооруженных сил движения Яхья Сарира.

Представитель хуситов сообщил телеканалу «Аль-Масира», что крылатая ракета поразила оперативный центр и ангары с военными самолетами в аэропорту «Абха». По его словам, удар привел к приостановке воздушного сообщения в воздушной гавани.

Эр-Рияд пока не прокомментировал данные заявления.

Хуситы регулярно о обстреливают аэропорты Саудовской Аравии, расположенные неподалеку от границы с Йеменом. Данные действия являются ответными на удары арабской коалиции по их позициям. Самому сильному обстрелу за последнее время в июне подвергался аэропорт в Абхе - тогда в результате двух атак погиб один человек и 30 пострадали.

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Автор: Олег Королев
#саудовская аравия #йемен #хуситы

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