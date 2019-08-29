Немецкие солдаты остались без обуви, сообщают СМИ

Армия ФРГ сталкивается с различными материально-техническими проблемами, в том числе нехваткой обуви. Об этом пишет газета Die Welt.

Автор материала указывает, что самолеты Бундесвера не летают, танки не ездят, а пушки не стреляют. По его словам, оснащенность немецкой армии находится в плачевном состоянии, ее можно оценить как «условно готов к обороне».

Снабжение бундесвера ботинками столкнулось с огромными задержками. Министерство обороны Германии сообщает, что заданные сроки поставок не удается соблюсти из-за ограниченных возможностей промышленности.

Отмечается, что стандартный комплект, который включает две пары тяжелых ботинок и одну пару легких, военнослужащие получили не полным - солдатам была лишь одна пара тяжелой обуви. Издание указывает, были предоставлены 160 тысяч пар при численности бундесвера в 183 тысяч. Легкие ботинки получила лишь 31 тысяча солдат.