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 Немецкие солдаты остались без обуви, сообщают СМИ

Немецкие солдаты остались без обуви, сообщают СМИ
3:32   29 Августа 2019
Весь мир

Немецкие солдаты остались без обуви, сообщают СМИ

Немецкие солдаты остались без обуви, сообщают СМИ

Армия ФРГ сталкивается с различными материально-техническими проблемами, в том числе нехваткой обуви. Об этом пишет газета Die Welt.

Автор материала указывает, что самолеты Бундесвера не летают, танки не ездят, а пушки не стреляют. По его словам, оснащенность немецкой армии находится в плачевном состоянии, ее можно оценить как «условно готов к обороне».

Снабжение бундесвера ботинками столкнулось с огромными задержками. Министерство обороны Германии сообщает, что заданные сроки поставок не удается соблюсти из-за ограниченных возможностей промышленности.

Отмечается, что стандартный комплект, который включает две пары тяжелых ботинок и одну пару легких, военнослужащие получили не полным - солдатам была лишь одна пара тяжелой обуви. Издание указывает, были предоставлены 160 тысяч пар при численности бундесвера в 183 тысяч. Легкие ботинки получила лишь 31 тысяча солдат.

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Автор: Олег Королев

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