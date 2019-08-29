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3:10   29 Августа 2019
Россия

Боливия потушила почти все лесные пожары в регионе на границе с Парагваем

Боливия потушила почти все лесные пожары в регионе на границе с Парагваем

Боливия практически справилась с пожарами в регионе Чикитания, где десять дней назад насчитывалось восемь тысяч очагов. Об этом сообщил на своей странице в Twitter президент страны Эво Моралес.

По его словам, число очагов пожара снизилось с восьми тысяч до 162. Он также призвал молодых фермеров, экологов и социальные организации внедрить план по всстановлению окружающей среды для тех, кто живет в затронутых стихией районах.

Моралес во вторник принял участие в тушении пожаров в Чикитании -  в лесах, расположенных на границе с Парагваем.

Власти страны развернули специальный штаб по борьбе с огнем. В мероприятиях задержаны тысячи пожарных, волонтеров и военных, несколько единиц авиатехники.

Сильные пожары в лесах Амазонии продолжаются не одну неделю. Площадь пожаров на 82 процента больше, чем  годом раннее.

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Автор: Олег Королев
#боливия #лесные пожары

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