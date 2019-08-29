Эрдоган призвал США к ускоренному созданию зоны безопасности в Сирии

Турция не позволит США затягивать вопрос с созданием зоны безопасности на севере Сирии, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

В интервью телеканалу NTV после визита в Мсокву он заявил, что соглашение с США по зоне безопасности и очистке востока от Евфрата является правильным шагом. По словам Эрдогана, сейчас создан координационный центр и вскоре начнутся совместные дежурства сторон.

Он отметил, что Анкара не позволит затягивать процесс в зоне безопасности, как это происходит в ситуации с Манбиджем.

Также Эрдоган заявил, что Турция не допустит, чтобы восток Сирии превратился в регион, где будут находиться под защитой курдские формирования. По его словам, для противодействия этому вдоль турецко-сирийской границы уже все к этому готово.

Он отметил, что в Манбидже, по котором США и Турция ранее согласовали план по по выводу курдов, последние занимаются «трюкачеством».