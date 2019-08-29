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2:25   29 Августа 2019
Весь мир

Аргентина попросила МВФ пересмотреть сроки погашения долга

Аргентина попросила МВФ пересмотреть сроки погашения долга

Аргентина начнет переговоры с МВФ по поводу пересмотра сроков погашения долга, сообщил глава Минфина страны Эрнан Лакунса.

В последнее время Аргентина переживает усугубление экономического кризиса, вызванного итогами президентских праймериз, когда левоцентристская оппозиция опередила с большим отрывом команду действующего главы государства. На следующий день биржи обрушились на 38 процентов, а песо упали на 30 процентов и до сих пор не могут отыграть падение. Международные рейтинговые агентства S&P и Fitch понизили суверенный рейтинг Аргентины.

Лакунса сообщил, что начавшаяся в субботу миссия МВФ завершилась в среду. По его словам, на следующей неделе возможна еще одна встреча - в Буэнос-Айресе или Вашингтоне. Министр заявил, что аргентинская сторона предложила начать диалог по пересмотру сроков погашения задолженности перед МВФ.

Министр подчеркнул, что данный диалог, вероятнее всего, будет завершен уже после президентских выборов.

В конце июня минувшего года МВФ добрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Позже, в конце октября, он согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов.

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Автор: Олег Королев
#мвф #аргентина

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