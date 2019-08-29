Эрдоган не исключает покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

Турецкий президент Тайип Эрдоган не исключает возможного приобретения российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщает телеканал NTV.

Во вторник Эрдоган вместе с Путиным посетил авиасалон МАКС-2019. Он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, а также возможностью их купить.

Турецкий президент заявил журналистам о том, что возможность покупки существует, и визит на авиасалон был в том числе для этого. По его словам, шаги будут предприняты после того, как США примут окончательное решение по F-35.

Эрдоган заявил, что у Анкары нет беспокойства по поводу обеспечения себя боевыми самолетами. Он подчеркнул, что их рынок большой.

Интерес турецкого лидера к российским самолетам возрос после того, как США исключили Анкару из программы поставок истребителей F-35 в ответ на закупку турецкой стороной российских С-400.