Американская телеведущая погибла, пытаясь побить рекорд скорости на реактивном автомобиле

Гонщица и ведущая телепередачи «Разрушители легенд» Джесси Комбз погибла при попытке установить рекорд скорость на реактивном автомобиле. Об этом сообщает портал Autoblog.

Инцидент произошел в пустыне Алворда, штат Орегон. По информации офиса местного шерифа, трагедия произошла во вторник, около 16:00 по местному времени (02:00 мск 28 августа).

Находясь за рулем реактивного автомобиля, Комбс попыталась разогнаться до скорости 996 километров в час. В результате женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

В заявлении, опубликованном на сайте Autoblog, говорится, что Комбз пыталась побить абсолютный женский рекорд скорости передвижения на суше, который был установлен в 1976 году каскадершей и гонщицей Китти О'Нил - она смогла достичь скорости 843 километра в час.

Представители передачи «Разрушители легенд» выразили соболезнования близки экс-соведущей.