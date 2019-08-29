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1:24   29 Августа 2019
Весь мир

Зеленский и Меркель обсудили встречу «нормандской четверки»

Зеленский и Меркель обсудили встречу «нормандской четверки»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленской обсудили во время телефонного разговора встречу в нормандском формате, сообщает пресс-служба правительства Германии.

Отмечается, что центральными темами беседы стала ситуация в Донбассе, а также дальнейшие дипломатические усилия в нормандском формате при участии Германии, Франции, РФ и Украины.

Отмечается, что Меркель и Зеленский сошлись в необходимости реализации минских соглашений, а также выразили готовность к проведению встречи в нормандском формате. Глава немецкого правительства также сообщила президенту Украины об обсуждении украинского вопроса на саммите G7 во Франции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсирован новую встречу в нормандском формате. В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель добавила, что саммит пройдет в Париже.

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Автор: Олег Королев
#нормандская четверка #зеленский

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