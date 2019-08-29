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1:12   29 Августа 2019
Весь мир

Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе

Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе

Турецкий лидер Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в сирийском Идлибе, сообщает администрация главы Турции.

Отмечается, что в ходе переговоров Трамп и Эрдоган обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Сирии. Стороны договорились о продолжении сотрудничества по предотвращению нового гуманитарного кризиса в Идлибе, а также по защите мирных жителей, которые якобы подвергаются атакам со стороны сирийской армии.

Также президенты подтвердили намерение довести торговый оборот между США и Турцией до сотни миллиардов долларов. Согласно сообщению, Эрдоган выразил удовлетворение шагами по отношению к Ирану, которые были приняты на саммите «Большой семерки».

Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдом, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Турцию вывести войска.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #турция

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