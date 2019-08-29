Южная Осетия заявила о прямой угрозе из-за грузинского блокпоста на границе

МИД Южной Осетии заявил о прямой угрозе со стороны Грузии из-за грузинского блокпоста на границе.

В минувшую среду советник президента Южной Осетии Сослан Кокоев рассказал РИА «Новости», что грузинские полицейские установили блокпост в районе села Цнелис, расположенном на территории страны.

Отмечается, что южноосетинское министерство расценивает предпринимаемые грузинской стороной действия как выражение прямой угрозы. В связи с этим Цхинвал заявляет, что в случае дальнейшей эскалации напряжения и осложнения обстановки будут предприняты все соответствующие контрмеры по защите территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Южная Осетия обращается к Миссии наблюдателей ЕС в Грузии, а также к сопредседателям Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье с предупреждением о реальной опасности нового вооруженного противостояния и дальнейшей эскалации. МИД республики призвал всех участников процесса урегулирования оказать соответствующее давление на Грузию, чтобы Тбилиси прекратило дальнейшее провоцирование напряженности.

МИД Южной Осетии решительно требует незамедлительного вывода всех грузинских вооруженных формирований и прекращения незаконных строительных работ. Подчеркивается, что в противном случае вся ответственность последствия сознательного нагнетания обстановки полностью ляжет на нынешнее грузинское руководство и его западных кураторов.