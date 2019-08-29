Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мировые спортсмены покажут россиянам, как правильно заниматься фитнесом

Мировые спортсмены покажут россиянам, как правильно заниматься фитнесом

 Фитнес-приложение для iOS поможет россиянам тренироваться правильно

Фитнес-приложение для iOS поможет россиянам тренироваться правильно
Южная Осетия заявила о прямой угрозе из-за грузинского блокпоста на границе

Южная Осетия заявила о прямой угрозе из-за грузинского блокпоста на границе

 Депутат Водолацкий объяснил отказ Лукашенко ехать на юбилей WWII свинским поступком Польши

Депутат Водолацкий объяснил отказ Лукашенко ехать на юбилей WWII свинским поступком Польши
Эрдоган не исключает покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

Эрдоган не исключает покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

 Американская телеведущая погибла, пытаясь побить рекорд скорости на реактивном автомобиле

Американская телеведущая погибла, пытаясь побить рекорд скорости на реактивном автомобиле
Мировые спортсмены покажут россиянам, как правильно заниматься фитнесом

Мировые спортсмены покажут россиянам, как правильно заниматься фитнесом

 Фитнес-приложение для iOS поможет россиянам тренироваться правильно

Фитнес-приложение для iOS поможет россиянам тренироваться правильно
Южная Осетия заявила о прямой угрозе из-за грузинского блокпоста на границе

Южная Осетия заявила о прямой угрозе из-за грузинского блокпоста на границе

 Депутат Водолацкий объяснил отказ Лукашенко ехать на юбилей WWII свинским поступком Польши

Депутат Водолацкий объяснил отказ Лукашенко ехать на юбилей WWII свинским поступком Польши
Эрдоган не исключает покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

Эрдоган не исключает покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

 Американская телеведущая погибла, пытаясь побить рекорд скорости на реактивном автомобиле

Американская телеведущая погибла, пытаясь побить рекорд скорости на реактивном автомобиле
0:29   29 Августа 2019
Весь мир

Госдеп рассказали об опасениях в отношении РФ перед выборами в США

Госдеп рассказали об опасениях в отношении РФ перед выборами в США

Зампомощника госсекретаря США по кибер- и международной коммуникационной и информационной политике Роберт Стрейер сообщил РИА «Новости» об опасениях Госдепартамента в отношении РФ в преддверии президентских выборов.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у Госдепартамента США какие-либо опасения в отношении России в сфере кибербезопасности в контексте грядущих выборов, Стрейер заявил, что в ведомстве знают, что Россия является соперником США в киберпространстве.

Он отметил, что в Вашингтоне «знают» о том, что в прошлом РФ якобы принимало участие в операциях по оказанию влияния на выборы.

Представитель Госдепа заявил, что США приписали происхождение некоторых кибератак, в том числе в прошлом году, России.

Стрейер указал, что власти США крайне бдительны в вопросе улучшения защиты своей электоральной инфраструктуры в штатах и ​​местных органах власти. По его словам, Вашингтон также также тщательно подходят к решению вопросов, связанных с устранением влияния извне в соцсетях, которое может повториться.

При этом на вопрос о том, есть ли у Госдепа какие-либо доказательства намерений России повлиять на выборы 2020 года, Стрейер заявил, что в ряде соцсетей выявлены фейковые аккаунты, которые якобы имели отношение к РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#выборы президента сша #госдеп сша #российское влияние

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...