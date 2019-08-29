Госдеп рассказали об опасениях в отношении РФ перед выборами в США

Зампомощника госсекретаря США по кибер- и международной коммуникационной и информационной политике Роберт Стрейер сообщил РИА «Новости» об опасениях Госдепартамента в отношении РФ в преддверии президентских выборов.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у Госдепартамента США какие-либо опасения в отношении России в сфере кибербезопасности в контексте грядущих выборов, Стрейер заявил, что в ведомстве знают, что Россия является соперником США в киберпространстве.

Он отметил, что в Вашингтоне «знают» о том, что в прошлом РФ якобы принимало участие в операциях по оказанию влияния на выборы.

Представитель Госдепа заявил, что США приписали происхождение некоторых кибератак, в том числе в прошлом году, России.

Стрейер указал, что власти США крайне бдительны в вопросе улучшения защиты своей электоральной инфраструктуры в штатах и ​​местных органах власти. По его словам, Вашингтон также также тщательно подходят к решению вопросов, связанных с устранением влияния извне в соцсетях, которое может повториться.

При этом на вопрос о том, есть ли у Госдепа какие-либо доказательства намерений России повлиять на выборы 2020 года, Стрейер заявил, что в ряде соцсетей выявлены фейковые аккаунты, которые якобы имели отношение к РФ.