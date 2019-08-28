Корбин считает, что Джонсон нужен не Британии, а Трампу

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин отреагировал на новый пост президента США Дональда Трампа в Twitter, заявив, что Борис Джонсон — премьер-министр, который нужен Трампу, но не Соединенному Королевству.

Ранее глава Белого дома написал, что Корбину будет крайне сложно добиться вынесения вотума недоверия новому главе правительства Британии подчеркнув, что Джонсон - именно то, что искала Великобритания. Трамп полагает, что новый премьер докажет это и отлично проявит себя на новой должности.

В ответ на это Корбин заявил, что Донсон - тот, кого искал Трамп.