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Депутат Водолацкий объяснил отказ Лукашенко ехать на юбилей WWII свинским поступком Польши

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21:27   28 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Депутат Водолацкий объяснил отказ Лукашенко ехать на юбилей WWII свинским поступком Польши

Депутат Водолацкий объяснил отказ Лукашенко ехать на юбилей WWII свинским поступком Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не принял приглашение Польши посетить мероприятия, посвященные годовщине начала Второй Мировой войны. Отказ последовал в связи с тем, что поляки не пригласили президента РФ Владимира Путина, об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

«Политика Сегодня» обсудила политическую солидарность лидеров государств с первым заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктором Водолацким. Политик заметил, позиция Лукашенко связана с тем, что президент Белоруссии прекрасно понимает, кто взял на себя главную роль в разгроме фашистов.

«Он отказался от приглашения, потому что если мы отмечаем победу над фашистами, то необходимо, чтобы вся коалиция была равными партнерами на этом празднике Победы», — считает Водолацкий.

Отдельно приглашение «наших» и «ваших» считается некорректным жестом несколько в отношении руководителя государства, а сколько в отношении народа. А потому белорусский лидер поступил правильно, отметил зампред.

«Поляки всегда отличались своим кощунством, изуверскими подходами. Не пригласив Путина, а пригласив Лукашенко, они естественно хотели вбить клин между нашими лидерами стран СНГ.  А если победу над фашистами возводят в ранг какого-то деструктивного элемента, то это неправильно. Поэтому поляки поступили по-свински», — говорит Водолацкий.

Депутат Водолацкий объяснил отказ Лукашенко ехать на юбилей WWII свинским поступком Польши

Официально МИД Белоруссии не называл причину, по которой Лукашенко пропустит мероприятия к годовщине начала Второй мировой войны.

«Мы признательны Президенту Польши за приглашение в адрес Главы белорусского государства, — говорил пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолий Глаз. — Мы никогда не перестанем подчеркивать, и об этом открыто говорится в наших учебниках истории, что именно Советский Союз и все его народы внесли решающий и неоценимый вклад в победу над нацизмом и в освобождение Европы. <…> Нашу страну на мероприятиях будет представлять Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше». 

В середине июля вице-премьер Польши Яцек Сасин рассказал, что приглашение Путину на годовщину начала войны отправляться не будет, потому что неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии с участием политика, «который сегодня действует таким образом по отношению к соседу». Канцлера Германии Ангелу Меркель Польша пригласила. 

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #польша #водолацкий #белоруссия #госдума рф

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