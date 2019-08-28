Депутат Водолацкий объяснил отказ Лукашенко ехать на юбилей WWII свинским поступком Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не принял приглашение Польши посетить мероприятия, посвященные годовщине начала Второй Мировой войны. Отказ последовал в связи с тем, что поляки не пригласили президента РФ Владимира Путина, об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

«Политика Сегодня» обсудила политическую солидарность лидеров государств с первым заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктором Водолацким. Политик заметил, позиция Лукашенко связана с тем, что президент Белоруссии прекрасно понимает, кто взял на себя главную роль в разгроме фашистов.

«Он отказался от приглашения, потому что если мы отмечаем победу над фашистами, то необходимо, чтобы вся коалиция была равными партнерами на этом празднике Победы», — считает Водолацкий.

Отдельно приглашение «наших» и «ваших» считается некорректным жестом несколько в отношении руководителя государства, а сколько в отношении народа. А потому белорусский лидер поступил правильно, отметил зампред.

«Поляки всегда отличались своим кощунством, изуверскими подходами. Не пригласив Путина, а пригласив Лукашенко, они естественно хотели вбить клин между нашими лидерами стран СНГ. А если победу над фашистами возводят в ранг какого-то деструктивного элемента, то это неправильно. Поэтому поляки поступили по-свински», — говорит Водолацкий.

Официально МИД Белоруссии не называл причину, по которой Лукашенко пропустит мероприятия к годовщине начала Второй мировой войны.

«Мы признательны Президенту Польши за приглашение в адрес Главы белорусского государства, — говорил пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолий Глаз. — Мы никогда не перестанем подчеркивать, и об этом открыто говорится в наших учебниках истории, что именно Советский Союз и все его народы внесли решающий и неоценимый вклад в победу над нацизмом и в освобождение Европы. <…> Нашу страну на мероприятиях будет представлять Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше».

В середине июля вице-премьер Польши Яцек Сасин рассказал, что приглашение Путину на годовщину начала войны отправляться не будет, потому что неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии с участием политика, «который сегодня действует таким образом по отношению к соседу». Канцлера Германии Ангелу Меркель Польша пригласила.