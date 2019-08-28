Пентагон уверяет, что США не ищут конфликта с Ираном

Соединенные Штаты не намерены идти на конфликт с Ираном. Кроме того, Вашингтон стремится взаимодействовать с Тегераном дипломатическими методами. Об этом в среду, 28 августа, заявил глава Министерства обороны США Марк Эспер.

«Мы не ищем конфликта с Ираном, мы хотим вести с ними контакты дипломатическими методами», — отметил глава Пентагона во время пресс-конференции в ведомстве.

По его словам, до настоящего времени у двух сторон получалось «избежать конфликтной ситуации». По словам Эспера, пока это было успешно. Сейчас, добавил он, американская сторона рассчитывает на то, что руководство Ирана согласиться на встречу, чтобы поговорить и разрешить вопросы.