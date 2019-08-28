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21:15   28 Августа 2019
Весь мир

Лукашенко из солидарности с Путиным отказался ехать в Польшу

Лукашенко из солидарности с Путиным отказался ехать в Польшу

Белорусский президент Александр Лукашенко не принял направленное ему Польшей приглашение принять участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которые пройдут в Варшаве с 31 августа по 2 сентября.

Как сообщает в среду издание Rzeczpospolita, которое ссылается на собственные источники, Лукашенко принял решение оказаться от поездки из солидарности с президентом России Владимиром Путиным, которого польские власти на мероприятие не пригласили.

Как уточняет издание, в белорусском МИДе на данный момент данную информацию никак не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что в Польше, на памятные мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, прибудут президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и ряд других глав государств, в общей сложности 20 лидеров. В связи с этим в стране был объявлен повышенный уровень террористической угрозы.

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Автор: Александр Люблинский
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