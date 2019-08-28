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20:53   28 Августа 2019
Россия

Мировые спортсмены покажут россиянам, как правильно заниматься фитнесом

Мировые спортсмены покажут россиянам, как правильно заниматься фитнесом

Новое фитнес-приложение Champions Fitness Center с искусственным интеллектом теперь будет работать в России на iOS. Старт его работы на российском рынке анонсируют уже к концу этого года. Программа, как сообщает «360», будет состоять из видеоуроков от известных российских и мировых спортсменов. Встроенная система распознавания жестов будет контролировать верность выполнения заданий.

Создание этого приложения стало гораздо проще благодаря новейшим технологиям дополнительной реальности ARKit, которые Apple представила этим летом.

Директор производства разработчика Redmadrobot Артур Сахаров и основатель инвесткомпании A.Partners Алексей Соловьев рассказали, что привлеченных в проект денег хватит, чтобы его запустить. Венчурный фонд Equity Algorithm под руководством экс-замгендиректора ВГТРК Дмитрия Медникова инвестирует разработку приложения в размере одного миллиона долларов.

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Автор: Алла Ларионова
#технологии #фитнес

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