Капитан судна «Теметерон» рассказал о пытках в тюрьме Ливии

Россиянин Владимир Текучев, капитан судна «Теметерон», который провел в ливийской тюрьме три года, выступая на пресс-конференции в Москве обвинил Правительство национального согласия в похищениях и пытках людей.

При этом Текучев призвал создать международный трибунал, который займется расследованием данных преступлений.

Издание «Комсомольская правда» пообщалось с моряком, выяснив у него подробности трехлетнего тюремного заключения в ливийской тюрьме Митига и о судьбе других узников.

По словам Владимира Текучева, арест его судна «Теметерона» на нейтральной территории неподалеку от ливийских территориальных вод больше был похож на нападение пиратов. Процедуры, которая должна быть проведена при аресте, проведено не было – группа вооруженных людей, подошедшая к судну на скоростных лодках, поднялась на борт и выставила весь экипаж на палубе под прицелом автоматов. У всех моряков отобрали все личные вещи – деньги, телефоны, компьютеры, технику, после чего экипаж на лодках увезли в неизвестном направлении, а капитана и старшего помощника заставили отвести судно в Триполи.

«Только тогда мы поняли, что люди с автоматами представляют ливийское правительство, а до этого считали, что стали жертвами пиратов. Нужно понимать, что эти события происходили не на территории Ливии, это были нейтральные воды, где ливийское правительство не имеет полномочий по задержанию кого бы то ни было», - подчеркнул Текучев.

Затем, продолжил он, их поместили в неофициальную тюрьму в аэропорту Митига которую контролировали бандформирования. К заключенным не допускали ни дипломатов, ни адвокатов, ни представителей международных организаций – то есть процедура ареста не имеет ничего общество с законными процедурами. Кроме того, владельцы частной тюрьмы потребовали за них выкуп в размере миллиона долларов.

Оказавшись в плену у бандитов, они находились на территории, которую контролировало Правительство национального согласия Ливии, признанное международным сообществом, то есть похищения и пытки совершались с санкции властей и одобрялись ими.

В камерах, по словам Текучева, на 11-12 квадратных метрах содержалось по 27 человек, а одиночные камеры представляли собой помещение размером метр двадцать на метр тридцать. При этом он подчеркнул, что главной проблемой были все же не условия содержания, а пытки.

«Я хочу, чтоб все понимали: в тюрьме, где мы содержались, не действовали никакие ни международные, ни местные законы. В случае независимого разбирательства действия бандитов, владеющих этой и другими тюрьмами, будут классифицированы как пытки», - подчеркнул он.

Капитан рассказал о зверских пытках, которым на его глазах подвергали заключенным – стреляли по конечностям, специально целясь в кость, вырезали мышцы, ломали спину ногами или подвешивали заключенного в наручниках, после чего рвали ему связки и избивали его трубами или палками.

При этом Текучев подчеркнул, что все это происходило в условиях полной изоляции от внешнего мира, и, если для освобождения россиян предпринимались большие усилия, то многие ливийцы, которых схватили на улице и бросили в тюрьму, просто пропадали для своих родственников и те никак не могли узнать об их судьбе.

Всего в тюрьме Митига, по словам моряка, содержится свыше 3000 заключенных, из которых множество иностранцев, в том числе есть и европейцы.

О российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которых арестовали в Триполи в мае текущего года, Текучев слышал, но не видел их.

«От других узников тюрьмы я слышал, что их привезли и сразу же разделили. Скорее всего, они сидят в другом блоке тюрьмы, где условия похуже наших. Меня все же в связи с возрастом как-то особо не трогали, а они молодые», - отметил капитан.

Напомним: двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей проводили в Ливии социологические исследования и были арестованы в ночь с 16 на 17 мая 2019 года. Россияне въехали на территорию Ливии на законных основаниях и работали там легально. Власти Ливии изначально проявляли интерес к их научной работе, поэтому арест социологов стал для всех неожиданностью. В настоящее время ситуацию задержанными в Ливии россиянами пытаются прояснить и дипломаты из МИД РФ, и общественные организации.