США откроют отдел по вопросам Венесуэлы в колумбийском посольстве

Госдеп США объявил об открытии отдела по вопросам политической и экономической обстановки Венесуэлы в посольстве Соединенных Штатов в Колумбии. Об этом говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Его признали США, страны Группы Лимы (кроме Мексики), а также ряд стран Запада. Мадуро, в свою очередь, назвал произошедшее попыткой госпереворота. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как законного президента Венесуэлы

Проблемы с электроэнергией в республике начались в марте текущего года, когда энергосистему Венесуэлу атаковали хакеры из США. Самой серьезной диверсией стал подрыв работы ГЭС «Эль-Гури». Атака лишила света практически всю страну, включая Каракас. Ответственность за атаку власти страны возложили на Вашингтон. Энергосистему системы страны американцы пытаются подорвать до сих пор. Каракас отражает атаки, предпринимая меры по стабилизации ситуации.

Отметим, атаки на жизненно важные объекты — не единственный способ навредить Венесуэле. Соединенные Штаты пытаются исказить реальную картину происходящего в республики через распрострянение лживых материалов. Иностранные СМИ, выполняя заказ Вашингтона, распространили фейк о «ЧВК Вагнер», будто бы отправленной в Каракас для защиты венесуэльского лидера, а также вброс о «золоте Мадуро», которое якобы вывозили из страны самолеты авиакомпании РФ. Ложную информацию вскоре опровергли сами авторы «новостей».