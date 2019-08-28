Неизвестные в Петербурге пытались подкупить сотрудницу УИК для вброса о фальсификаций

Неизвестные в Санкт-Петербурге попытались подкупить сотрудницу УИК, чтобы создать фейк о врио Александре Беглове. Соответствующая информация появилась в среду, 28 августа в Telegram-канале «Шавки Красовского», передает ФАН.

Источник канала в правоохранительных органах также передал авторам фото полученного сотрудниками ОМВД Петродворцового района заявления и талона-уведомления о регистрации обращения. Отмечается, что уже зарегистрирован факт сообщения о преступлении КУСП-11334 от 28 августа текущего года.

Работница УИК сообщила правоохранителям в заявлении о встрече с неизвестными ей лицами, которые предложили за деньги заявить под запись о фальсификациях на ее избирательном участке. Неизвестным было нужно устное подтверждение фейка об обращении представителей ЗакСа с целью фальсификации голосов в пользу Беглова.

Но сотрудница УИК при беседе с пришедшими к ней людьми включила свой диктофон, который находился в сумочке. Ей удалось зафиксировать диалог на аудио. Записав разговор, женщина отказалась и ушла. Аудиозапись, как и само записывающее устройство, уже переданы стражам порядка вместе с поданным заявлением.

Число фейковых новостей об известных политиках в последнее время серьезно возросло. Это связывают с попытками оппозиционной тусовки очернить представителей власти перед Единым днем голосования, который намечен на 8 сентября. Напомним, на днях в Петербурге была обнаружена подпольная «фабрика компромата» скандально известного блогера Алексея Навального, которая финансировалась и координировалась медиа «Проект».

Представители так называемой оппозиции в преддверии выборов готовы идти на грязные приемы. Подкуп сотрудников избиркомов в этой истории является лишь крошечной частью информационного влияния представителей оппозиционного движения на предстоящие выборы. Своими неудачными попытками дискредитировать уважаемых политиков фейковыми вбросами Навальный и его пособник, беглый олигарх Михаил Ходорковский лишний раз лишь вызывают к себе негативное отношение.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. На пост градоначальника претендуют самовыдвиженец Александр Беглов, Михаил Амосов («Гражданская инициатива»), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Владимир Бортко (КПРФ).