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19:59   28 Августа 2019
Россия

Фитнес-приложение для iOS поможет россиянам тренироваться правильно

Фитнес-приложение для iOS поможет россиянам тренироваться правильно

Новое фитнес-приложение с системой искусственного интеллекта, которое разрабатывает компания Champions Fitness Center, станет доступно для пользователей к концу текущего года.

Об этом в среду 28 августа  сообщает телеканал «360», отмечая, что приложение будет состоять из видео-уроков и советов известных российских и иностранных спортсменов. Видеотренировки будут подразделяться на разные уровни сложности, при этом система распознавания жестов проконтролирует, чтобы пользователь правильно выполнял упражнения

Как рассказал глава венчурного фонда Equity Algorithm, бывший заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Медников, в разработку приложения Champions Fitness Center, которое будет работать на платформе iOS, планируется вложить миллион долларов.

К настоящему моменту, по словам Медникова, уже отснять огромное количество видеороликов – сотни часов контента – с участием  многих олимпийских чемпионов и чемпионов мира.

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Автор: Александр Люблинский
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