Эксперт назвал будущий экономический форум «Россия-Африка» беспрецедентным по масштабу

Полноценный экономический форум на полях саммита Россия — Африка в Сочи даст импульс развитию российских отношений с целым континентом. Такое мнение выразил доцент Восточного факультета Петербургского государственного университета, эксперт по Африке Игорь Герасимов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Фонд «Росконгресс» анонсировал проведение экономического форума в рамках саммита Россия – Африка, который пройдет 23-24 октября в Сочи. Главная тема форума — «Россия — Африка: раскрывая потенциал сотрудничества» — станет основой пленарной сессии. Участники обсудят сотрудничество между предпринимателями РФ и стран Африки, взаимодействие в сфере цифровизации, атомных технологий, а также социальной сферы. Стороны подпишут совместные проекты.

Эксперт отметил, что столь масштабного диалога между российской стороной и странами «черного континента» еще не было с распада СССР. Мероприятие даст& определенный импульс взаимоотношениям России со многими странами Африки сразу.