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19:40   28 Августа 2019
Россия

Эксперт назвал будущий экономический форум «Россия-Африка» беспрецедентным по масштабу

Эксперт назвал будущий экономический форум «Россия-Африка» беспрецедентным по масштабу

Полноценный экономический форум на полях саммита Россия — Африка в Сочи даст импульс развитию российских отношений с целым континентом. Такое мнение выразил доцент Восточного факультета Петербургского государственного университета, эксперт по Африке Игорь Герасимов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Фонд «Росконгресс» анонсировал проведение экономического форума в рамках саммита Россия – Африка, который пройдет 23-24 октября в Сочи. Главная тема форума — «Россия — Африка: раскрывая потенциал сотрудничества» — станет основой пленарной сессии. Участники обсудят  сотрудничество между предпринимателями РФ и стран Африки, взаимодействие в сфере цифровизации, атомных технологий, а также социальной сферы. Стороны подпишут совместные проекты.

Эксперт отметил, что столь масштабного диалога между российской стороной и странами «черного континента» еще не было с распада СССР. Мероприятие даст& определенный импульс взаимоотношениям России со многими странами Африки сразу.

«Мероприятие такого уровня беспрецедентно и выводит сотрудничество на качественно новую ступень. Нужно признать: Африка – континент ослабленный, там очень много проблем. Но и потенциал у него огромный – что называется, на перспективу», — уверен собеседник издания.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #сотрудничество #африка

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