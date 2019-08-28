Эксперт назвал будущий экономический форум «Россия-Африка» беспрецедентным по масштабу
Полноценный экономический форум на полях саммита Россия — Африка в Сочи даст импульс развитию российских отношений с целым континентом. Такое мнение выразил доцент Восточного факультета Петербургского государственного университета, эксперт по Африке Игорь Герасимов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
Фонд «Росконгресс» анонсировал проведение экономического форума в рамках саммита Россия – Африка, который пройдет 23-24 октября в Сочи. Главная тема форума — «Россия — Африка: раскрывая потенциал сотрудничества» — станет основой пленарной сессии. Участники обсудят сотрудничество между предпринимателями РФ и стран Африки, взаимодействие в сфере цифровизации, атомных технологий, а также социальной сферы. Стороны подпишут совместные проекты.
Эксперт отметил, что столь масштабного диалога между российской стороной и странами «черного континента» еще не было с распада СССР. Мероприятие даст& определенный импульс взаимоотношениям России со многими странами Африки сразу.
«Мероприятие такого уровня беспрецедентно и выводит сотрудничество на качественно новую ступень. Нужно признать: Африка – континент ослабленный, там очень много проблем. Но и потенциал у него огромный – что называется, на перспективу», — уверен собеседник издания.
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