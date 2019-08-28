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США ужесточили пошлины в отношении КНР

США ужесточили пошлины в отношении КНР
19:31   28 Августа 2019
Весь мир

США ужесточили пошлины в отношении КНР

США ужесточили пошлины в отношении КНР

Вашингтон подтвердил повышение с 1 сентября таможенных пошлин на ряд товаров, экспортируемых Китаем в США. Об этом сказано в официальном уведомлении, обнародованном в среду аппаратом представителя Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

В частности, речь идет о «повышении ставки дополнительной пошлины с 10 до 15% на товары из Китая», что подразумевает импорт из КНР в объеме 300 миллиардов долларов. Аппарат Лайтхайзера подчеркивает, что об этом уже сообщалось 20 августа.

Нынешнее решение вступает в силу 1 сентября.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #китай #торговые пошлины

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