Шесть человек пострадали в Ижевске в результате ДТП с участием автобуса

Городской автобус №22, в котором находилось 37 пассажиров, попал в дорожно-транспортное происшествие в Ижевске, в результате чего пострадали шесть человек.

Об этом в среду 28 августа сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя Госавтоинспекции.

«Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2114, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (выезд запрещен), и совершил столкновение с автобусом ЛИАЗ (городской маршрут № 22, перевозил 37 пассажиров)», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в результате лобового столкновения травмы различной степени тяжести получили – молодой человек, находившийся за рулем легкового автомобиля, и пятеро пассажиров автобуса.