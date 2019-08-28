Синоптики пообещали москвичам теплую осень

Теплая осень с малым количеством осадков и поздняя зима ожидаются в Москве в текущем году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца в среду, 28 августа.

По словам синоптика, температура воздуха осенью будет чуть выше климатической нормы, с дефицитом осадков в третьей декаде сентября. Вторая декада октября обещает быть дождливой, но при этом теплой, отметил Тишковец. Есть вероятность, что климатическая зима наступит позже — в конце ноября-начале декабря.

Декабрь в российской столице также порадует теплом. Синоптик отметил, что температура в первую и вторую декаду месяца также будет выше нормы.