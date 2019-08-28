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19:22   28 Августа 2019
Россия

Синоптики пообещали москвичам теплую осень

Синоптики пообещали москвичам теплую осень

Теплая осень с малым количеством осадков и поздняя зима ожидаются в Москве в текущем году. Об этом сообщает РИА Новости  со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца в среду, 28 августа. 

По словам синоптика, температура воздуха осенью будет чуть выше климатической нормы, с дефицитом осадков в третьей декаде сентября. Вторая декада октября обещает быть дождливой, но при этом теплой, отметил Тишковец. Есть вероятность, что климатическая зима наступит позже — в конце ноября-начале декабря.

Декабрь в российской столице также порадует теплом. Синоптик отметил, что температура в первую и вторую декаду месяца также будет выше нормы.

«Потом январь и февраль — тоже много осадков и достаточно высокие температуры, это говорит о том, что зима будет «скользкой», так как будут затяжные периоды оттепели, гололед, ледяные дожди», — резюмировал метеоролог.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #погода #осень

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