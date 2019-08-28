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19:21   28 Августа 2019
Весь мир

Самолеты хорватских ВВС третий день борются с крупным лесным пожаром

Самолеты хорватских ВВС третий день борются с крупным лесным пожаром

Представитель хорватского министерства обороны в среду, 28 августа, сообщил, что спецсамолеты противопожарного отряда вооруженных сил страны продолжают борьбу с крупным возгоранием в районе города Книн. По его словам, в понедельник, 26 августа, семь самолетов тушили крупный пожар в лесистой местности в районе Мокро-Поле близ Книна. Однако огонь быстро распространился и наземных сил пожарных оказалось недостаточно, после сильный ветер помешал авиации.

Во вторник, 27 августа, с возгоранием боролись пять спецсамолетов, а в среду направили два сельскохозяйственных самолета Аirtractor AT-802 из состава противопожарного отряда ВВС Хорватии, чтобы ликвидировать возгорание в районе Мокро-Поле близ Книна в Шибеницко-Книнской жупании (округе).

«Уже третий день авиация участвует в тушении этого пожара, за предыдущие два дня совершили свыше 50 часов налета и сбросили около 800 тонн воды на очаг возгорания»,  — добавили в ведомстве. 

По информации министерства, с 17 июня до 27 августа спецсамолеты ВВС Хорватии потушили 39 пожаров, сбросили на очаги возгорания восемь тысяч тонн воды и выполнили 330 часов налета. При этом многоцелевые вертолеты Ми-8 MTV противопожарного авиаотряда перевезли 14 пожарных и около 14 тонн воды.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ввс #общество #хорватия #лесные пожары

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