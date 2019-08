США не огласят политическую часть «сделки века» до выборов в Израиле

Спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт в среду, 28 августа, сообщил, что Вашингтон раскроет политическую часть плана палестино-израильского урегулирования только после парламентских выборов в Израиле. По его словам, США решили не оглашать концепцию мира до выборов в Израиле.

We have decided that we will not be releasing the peace vision (or parts of it) prior to the Israeli election.