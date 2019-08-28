Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беременная Соболь расслабилась с кофе и сигаретой после призывов к беспорядкам

Беременная Соболь расслабилась с кофе и сигаретой после призывов к беспорядкам

 Ан-2 жестко приземлился в поле под Курском

Ан-2 жестко приземлился в поле под Курском

Южная Осетия усилила охрану границы с Грузией

Южная Осетия усилила охрану границы с Грузией

 Вышинский сохранит гражданство Украины

Вышинский сохранит гражданство Украины
США не огласят политическую часть «сделки века» до выборов в Израиле

США не огласят политическую часть «сделки века» до выборов в Израиле

 США ввели санкции против пяти компаний за военные поставки Ирану​​​​​​​

США ввели санкции против пяти компаний за военные поставки Ирану​​​​​​​
Беременная Соболь расслабилась с кофе и сигаретой после призывов к беспорядкам

Беременная Соболь расслабилась с кофе и сигаретой после призывов к беспорядкам

 Ан-2 жестко приземлился в поле под Курском

Ан-2 жестко приземлился в поле под Курском

Южная Осетия усилила охрану границы с Грузией

Южная Осетия усилила охрану границы с Грузией

 Вышинский сохранит гражданство Украины

Вышинский сохранит гражданство Украины
США не огласят политическую часть «сделки века» до выборов в Израиле

США не огласят политическую часть «сделки века» до выборов в Израиле

 США ввели санкции против пяти компаний за военные поставки Ирану​​​​​​​

США ввели санкции против пяти компаний за военные поставки Ирану​​​​​​​
18:55   28 Августа 2019
Весь мир

США не огласят политическую часть «сделки века» до выборов в Израиле

США не огласят политическую часть «сделки века» до выборов в Израиле

Спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт в среду, 28 августа, сообщил, что Вашингтон раскроет политическую часть плана палестино-израильского урегулирования только после парламентских выборов в Израиле. По его словам, США решили не оглашать концепцию мира до выборов в Израиле.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что политическая составляющая плана США по ближневосточному урегулированию могут представить до парламентских выборов в Израиле, которые наметили на сентябрь. По его словам, Израиль хотел бы заключить мирное соглашение.

В июне в Бахрейне состоялась двухдневная встреча, в ходе которой обсудили экономические аспекты разработанной США инициативы по урегулированию ближневосточного конфликта, названной СМИ «сделкой века». Представители палестинской администрации бойкотировали форум и расценили встречу как попытку подкупа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#сша #трамп #израиль #гринблатт

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...