Представитель ОБСЕ призвал Киев снять с Вышинского все обвинения

Украинским властям необходимо снять все обвинения с главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, которого ранее в среду Апелляционный суд Киева отпустил из-под стражи под личное поручительство.

С таким заявлением в среду выступил представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам СМИ Арлем Дезир, комментируя изменение меры пресечения Кириллу Вышинскому.

«Освобождение журналиста - это всегда хорошо, и я приветствую тот факт, что Кирилл Вышинский наконец-то свободен после столь долгого и сложного предварительного заключения. Я призываю снять с него все обвинения на следующем слушании [суда] 16 сентября», - заявил Дезир, поблагодарив также Вышинского за «любезные слова» о вмешательстве его бюро в уголовное дело.

Ранее представитель ОБСЕ заявил о необходимости освободить из-под стражи всех находящихся под арестом журналистов.

Напомним: по решению суда Кирилла Вышинского, который обвиняется на Украине в государственной измене, был отпущен из следственного изолятора, где он провел 400 дней, однако, он обязан по требованию являться на судебные заседания и ставить суд в известность в случае перемены места жительства или работы, также ему запрещено общаться с людьми, которые проходят свидетелями по его уголовному делу.